Nedim Vatansever: Bursaspor'da çalışmak hepimizin çocukluk hayaliydi

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Nedim Vatansever, Nazilli Belediyespor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Heyecanlı olduğu gözlenen genç çalıştırıcı, "Bursaspor'da çalışmak hepimizin çocukluk hayaliydi. Altyapıda oynarken PAF maçından sonra tribüne çıkardık. Eşime de söyledim hatta; 'Rüyadayım, beni sakın uyandırma' diye. Bursaspor'da çalışmak çok güzel. Dünyada 8 milyar insan var, bir tane Bursaspor var. Biz de Bursaspor'da çalışıyoruz. Çok güzel bir duygu. Bu heyecanı devam ettirmemiz gerekiyor. Saha sonuçları da gelirse... Oyuncular bize, biz onlara inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURSA ŞEHRİ KENETLENDİ Mİ ŞAMPİYONLAR LİGİ OYNUYOR"



Bursaspor taraftarlarının içinden geldiğini belirten ve yeşil-beyaz sevdalıların takım üstündeki etkisinden bahseden Vatansever, "Coşkulu ve arzulu oyunu gördüğü zaman Bursaspor taraftarı ve şehir ayağa kalkıyor. Bursa şehri kenetlendi mi Şampiyonlar Ligi oynuyor. Bu çocuklar başaracak güçteler. Hepsi Bursalı. İnşallah başarırız. Mutlu bir hafta geçirdik şehir ve takım olarak. Ankaraspor maçında gösterilmiş mücadele umut ışığı yaktı. Çocuklar bunun hazzına vardılar" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIZA İNANIYORUZ"



Cumartesi günü oynanacak olan Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili de konuşan Nedim Vatansever, "Nazilli Belediyespor'un analizlerini yaptık. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Oyuncularımıza, 'Ankaraspor maçının tesadüf olmadığını, bu takımın neler başarabileceğini gösterdiniz. Orada da göstereceksiniz' dedim. İnşallah mutlu bir deplasman dönüşü olur. Oyuncularımıza inanıyoruz. Onlara değerli olduklarını hissettiriyoruz. Bursaspor'un büyüklüğünü anlattık. Rahmetli Mehmet ağabeyimizin bir sözü var, 'Sen Bursasporsun çıkacaksın 3 atacaksın 5 atacaksın' diye. Bunları anlattık. Biz Bursaspor'uz. 'Gol yiyebiliriz ama hata yapmaktan korkmayın', 'Sizin için çıkarız fazla atarız' dedik. Buna inandırmaya çalışıyoruz. Biraz fazla özgürlük vermeye çalışıyoruz. Yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar da oyunculara ne kadar değerli olduklarını hissettirdiler. Primlerini, maaşlarını yatırdılar. O da ekstra güç oldu. Ankara maçındaki hava inşallah devam eder. Bir istikrar yakalamamız lazım" dedi.