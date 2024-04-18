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Spor

Nefes kesen maçta Aston Villa penaltılarda turladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmesinde Aston Villa, seri penaltı atışlarında Lille'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

18 Nisan 2024 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
Nefes kesen maçta Aston Villa penaltılarda turladı!
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Lille ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-1 Lille üstünlüğüyle biten ve penaltı atışlarına taşınan mücadelede kazanan Aston Villa oldu.

Lille'e turu getiren golleri 15. dakikada Yusuf Yazıcı ve 67. dakikada Benjamin Andre kaydetti. Aston Villa, 87'de Jhon Duran'ın attığı golle maçı uzatmalara taşıdı.

30 dakikalık uzatma bölümü golsüz geçildi.

Penaltı atışlarında 2 kurtarış yapan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Aston Villa'yı yarı finale taşıdı.

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finaldeki rakibi Aston Villa olacak.

YUSUF YAZICI, LILLE TARİHİNE GEÇTİ

Yusuf Yazıcı, 12 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Lille'de 86 dakika süre aldı.

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