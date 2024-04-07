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Spor

Nefes kesen maçta kazanan Aliağa Petkimspor!

Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında karşılaştığı Türk Telekom'u normal süresi 83-83 biten maçta uzatmalar sonucunda 96-94 mağlup etti.

AA7 Nisan 2024 Pazar 18:49 - Güncelleme:
Nefes kesen maçta kazanan Aliağa Petkimspor!
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında normal süresi 83-83 biten maçta Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u uzatmada 96-94 yendi.

İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen birinci periyotta son bölümde Mahir Ağva ile etkili olan ev sahibi ekip periyodu 25-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 11 sayıya (34-23) yükselten Aliağa Petkimspor, rakibinin son bölümde Wallace'la farkı azaltmasına rağmen soyunma odasına 47-44 üstün gitti.

Üçüncü periyoda Boran Güler, Palmer ve Wallace'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Türk Telekom, 24. dakikada rakibine 53-51 üstünlük kurdu. Türk Telekom, periyodu 65-63 önde bitirdi.

Dördüncü periyodun son 2 dakikasına 77-77 eşitlikle girilirken, konuk ekip bitime 2,7 saniye kala Jones'un basketiyle 83-82 öne geçti. Aliağa Petkimspor'da Simmons'un 2 faul atışından birinden faydalanmasıyla maçın normal süresi 83-83 berabere tamamlandı.

Uzatma periyodunda farkı 8 sayıya (93-85) çıkaran Aliağa Petkimspor karşısında toparlanan Türk Telekom, bitime 7 saniye kala Palmer'ın 3 sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 94-95. Aliağa Petkimspor, müsabakadan 96-94 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, İsmail Binbir

Aliağa Petkimspor: Efianayi 21, Yunus Sonsırma 16, Zoriks 5, Aldridge 3, Simmons 19, Emre Tanışan 3, Starks 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin

Türk Telekom: Palmer 19, İsmail Cem Ulusoy 10, Wallace 21, Jones 13, Enoch 21, Boran Güler 6, Mehmet Yağmur, Brown, Okben Ulubay 2, Troy Selim Şav 2

1. Periyot: 25-20

Devre: 47-44

3. Periyot: 63-65

Normal süre: 83-83

Beş faulle çıkanlar: 39.13 Aldridge (Aliağa Petkimspor), 39.35 Enoch (Türk Telekom)

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