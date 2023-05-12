İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2023 Cuma / 22 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6057
  • EURO
    21,3692
  • ALTIN
    1265.7
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Nefise Atalay dünya ikincisi oldu

3-13 Mayıs tarihleri arasında Tayland'da düzenlenen Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan Aydınlı sporcu Nefise Atalay, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 22:41 - Güncelleme:
Nefise Atalay dünya ikincisi oldu
ABONE OL

Tayland'da 3-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan Aydınlı sporcu Nefise Atalay, şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

3-13 Mayıs tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilen Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası'na 57 kg sıkletinde katılan Nefise Atalay, Güney Afrikalı ve Suudi Arabistanli rakiplerini nakavt ederek finale yükselmeyi başardı. Atalay, finalde daha önceki senenin dünya şampiyonu Rus rakibiyle kafa kafaya yapmış olduğu müsabakanın sonucunda dünya ikincisi olarak müsabakayı tamamladı. Aydın'a muaythai branşında ilk defa büyükler dünya derecesini kazandıran 'ringlerin kurdu' lakaplı Atalay, "2023 Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladım. Gönül isterdi ki şampiyon olup bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak ama nasibimizde bu varmış. Eksiklerimi gördüm ve bu eksikleri kapatmak için çalışmaya devam edeceğim. Böyle büyük bir organizasyonda final oynadığım ve bu organizasyonun bir parçası olduğum için kedimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Atalay, "Beni yetiştirip buralara kadar gelmemi sağlayan ve benim dünya şampiyonu olup hayallerimi gerçekleştirmem de en büyük rolü oynayacak olan hocam Murat Delikurt'a ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Milli Takım Antrenörü Murat Delikurt ise, "Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. İlimize, ilçemize ilkleri yaşatabildiğimiz için çok gururluyum. Şampiyonluk bu sene nasip olmadı ama bu bizi daha da hırslandırdı. 72 ülkenin arasında büyükler kategorisinde şampiyon olmayı başardık. Türk Milli Takımımızı ve tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

  • Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası
  • Tayland
  • Nefise Atalay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.