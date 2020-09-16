Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda? Neftçi Galatasaray maçı saat kaçta?

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:07 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:07

Neftçi Galatasaray maçı saat kaçta? sorusu UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray Neftçi maçı öncesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım bir üst tura yükselecek. Karşılaşma öncesi oyuncu listesi de UEFA'ya bildirildi. Maçın gerçekleşeceği gün saat ve yayın kanalı belli oldu. Peki Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlıyor… Süper Lig'de ilk maçından ayrılan sarı kırmızılı takım bu maçı da kazanarak taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

NEFTÇİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Neftçi Galatasaray maçı Spor Smart kanalında yayınlanacak.

17 Eylül 2020'de akşam saqat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki grup halinde pas oyununun ardından ana bölümünde 10'a 10 kurallı çift kale maçla devam eden idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

KAZANAN TARAF TUR ATLAYACAK

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesi şöyle:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Neftçi Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Arda ve Falcao Neftçi Galatasaray ilk 11'inde var mı?