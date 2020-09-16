Neftçi Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Arda ve Falcao Neftçi Galatasaray ilk 11'inde var mı?

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:08

Neftçi Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu? sorusu UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray Neftçi maçı öncesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım bir üst tura yükselecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'inin de olduğu oyuncu listesi de UEFA'ya bildirildi. Peki Arda ve Falcao Neftçi Galatasaray ilk 11'inde var mı? İşte Neftçi Galatasaray maçı ilk 11'leri...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlıyor… Süper Lig'de ilk maçından ayrılan sarı kırmızılı takım bu maçı da kazanarak taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Neftçi Galatasaray maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE;

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Feghouli, Diagne

Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesi şöyle:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

ARDA VE FALCAO NEFTÇİ MAÇINDA VAR MI?

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak karşılaşmayı kazanan takım bir üst tura çıkacak. Fatih Terim, tek maç eleme sistemi olduğu için yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmayacak. Ancak 3 yıldız ismi dinlendirecek.

ARDA, FALCAO VE LUYINDAMA YEDEK

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, hafta sonu oynanacak Başakşehir maçını da düşünerek Falcao, Arda Turan ve Luyindama'yı Bakü maçında dinlendirecek.

Bu yıldızların yerine ise Diagne, Babel ve Donk ilk 11'de sahaya çıkacak. Terim, bu 3 isim dışında Gaziantep FK maçındaki kadroyu korumayı düşünüyor.

Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesi şöyle:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig’deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK’yi 3-1 yendi. Neftçi ise Azerbaycan Ligi’nde ilk haftada Sebail’i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt’a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi’yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

NEFTÇİ GALATASARAY MAÇININ KAZANANI TUR ATLAYACAK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi’ye konuk olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan taraf tur atlayacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği son 2 elemede adını gruplara yazdıramadı. Türkiye ve Azerbaycan takımları, yarınki müsabakayla 5. kez karşı karşıya gelecek.

Neftçi Bakü - Galatasaray maçında kazanan takım 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu müsabakadan turu geçen ekip ise Renova - Hajduk Split karşılaşmasının kazananı ile oynayacak.

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda? Neftçi Galatasaray maçı saat kaçta?