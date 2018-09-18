Negredo 2 yıllığına Al Nasr'da
BAE ekibi Al Nasr, Beşiktaş'tan ayrılan Alvaro Negredo'yla 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İspanyol forvet 11 numaralı formayı giydi.
Beşiktaş'tan ayrılan Alvaro Negredo, yeni takımı Al Nasr'ın formasını giydi. Arap ekibi, İspanyol yıldızla 2 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.
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