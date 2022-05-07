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Spor

Nelsson'a teklif yağıyor! Bir takım daha düğmeye bastı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Nelsson başarılı performansıyla birçok takımın radarına girdi. Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerard'ın transfer listesindeki isimlerden birisinin Nelsson olduğunu yazan İngiliz basını, “9 milyon sterlinlik yıldız Aston Villa'nın ilgisini çekiyor” manşetini attı.

Takvim7 Mayıs 2022 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
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Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray adına bu kötü dönemin en büyük kazançlarından birisi Victor Nelsson oldu. Genç yaşına rağmen lider karakteri ve savunmadaki müthiş performansıyla adından söz ettiren Danimarkalı stoper 5 büyük ligden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.

KESİNLİKLE İLGİ ÇEKİYOR

23 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Aston Villa ile de anılıyor. Takvim'in haberine göre, Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa'nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu doğruladı. Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey" diye konuştu.

SEÇENEKLERİ ARTIRACAK

"9 milyon sterlinlik yıldız Aston Villa'nın ilgisini çekiyor" diyen Give Me Sport ayrıca, "Villa neden Nelsson'u istiyor?" sorusuna da yanıt verdi. Yapılan değerlendirmede, "Nelsson hala kariyerinin ilk aşamalarında olabilir, ancak 227 üst düzey kulüp maçında birçok yeteneği olduğunu zaten gösterdi. Nelsson'un bu sezon sezon oynadığı maç sayısı 50'ye yaklaşıyor. Teknik direktör Steven Gerrard'ın şu anda Villa Park'ta görev yapması için Tyrone Mings, Ezri Konsa, Calum Chambers ve Kortney House gibi stoperleri var. Ancak Nelsson, Premier Lig takımının seçeneklerini artırabilir." ifadelesi kullanıldı.

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