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Spor

Nemanja Bjelica basketbola veda etti

Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen 35 yaşındaki Sırp oyuncu Nemanja Bjelica basketbolu bıraktığını açıkladı.

23 Mart 2024 Cumartesi 20:06 - Güncelleme:
Nemanja Bjelica basketbola veda etti
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Fenerbahçe Beko'nun efsane oyuncularından Nemanja Bjelica basketboluğu bıraktığını açıkladı.

Son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle basketboldan uzak kalan 35 yaşındaki Sırp yıldız bu sebeple basketboluğu bıraktığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko kariyerinde 2015 yılında EuroLeague MVP'si ödülünü alan Nemanja Bjelica aynı zamanda NBA'de şampiyonluk yaşayıp EuroLeague MVP'si ödülünü alan tek oyuncu olarak da tarihe geçti.

Nemanja Bjelica, 16 senelik basketbol kariyerine 1 NBA şampiyonluğu, 1 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 EuroBasket ikinciliği ve 1 kez de Dünya Kupası ikinciliği ödülleriyle veda etti.

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