İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nesibe Aydın, ÇBK Mersin karşısında galip
Spor

Nesibe Aydın, ÇBK Mersin karşısında galip

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın evinde ÇBK Mersin'i konuk etti. Ev sahibi ekip parkeden 88-79 galip ayrılmayı başardı.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 18:10 - Güncelleme:
Nesibe Aydın, ÇBK Mersin karşısında galip
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 88-79 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seda Esen, Sezer Bor

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akan 5, Thomas 18, Pelin Derya Bilgiç 8, İlayda Güner 20, Cannon 20, Sutherland 12, Gülşah Duman Bıçakçı, Gamze Takmaz 5

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 20, Melis Gülcan 8, Mabrey 15, Iagupova 10, Kiss 7, Derin Yaya 10, Sinem Ataş 3, Hollingsvorth 3, Meltem Avcı 3

1. Periyot: 15-20

Devre: 42-39

3. Periyot: 67-61

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.