Nesibe Aydın, Elitzur Holon'u konuk ediyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son haftasında Nesibe Aydın, yarın üst tura yükselmek için İsrail ekibi Elitzur Holon'la karşılaşacak.

TOBB ETÜ Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

Grupta Nesibe Aydın, 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. İsrail ekibi ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. İlk maçta rakibine 15 sayı farkla 74-59 yenilen Nesibe Aydın, rakibinin önüne geçmesi için galibiyetin dışında farklı da kazanması gerekecek. Başkent ekibi maçı en az 16 sayı farkla kazanırsa puanları eşitleyeceği rakibi karşısında ikili averajı da eline geçirence grubu 2. sırada bitirerek adını üst tura yazdıracak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda bu sezon format gereği 12 grup 6'şarlı iki konferansa bölünüyor. Nesibe Aydın maçı 16 sayı farkla kazanamazsa ya da kaybederse grubu 3. sırada bitirecek. Bu durumda başkent ekibi kendi konferansında (A, B, C, D, E, F grupları) en iyi üçüncü olmak için diğer maçların sonucunu bekleyecek. Her konferansta 4 takım en iyi üçüncü olarak üst tura yükselecek.