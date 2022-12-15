Nesibe Aydın, Elitzur Holon'a 72-67 yenildi

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği İsrail temsilcisi Elitzur Holon'a 72-67 yenildi.
Bu sonuçla dördüncü mağlubiyetini alan Nesibe Aydın, grubunu üçüncü bitirdi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Emmouil Tsolakos (Yunanistan), Daniella Torok (Macaristan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)
Nesibe Aydın: Feride Akalan 16, Elif Emirtekin 10, Hempe 14, Thomas 11, Derin Yaya 4, Diallo 12, Gülşah Duman, Duygu Özen
Elitzur Holon: Baltkojiene 2, Raber 5, Simms 22, Harden 8, Hurt 16, Ivanovic 7, Lucet 12
1. Periyot: 28-21
Devre: 38-38
3. Periyot: 53-56
Nesibe Aydın grupta oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi.