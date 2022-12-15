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Spor

Nesibe Aydın, Elitzur Holon'a 72-67 yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E grubu 6.hafta maçında temsilcimiz Nesibe Aydın, İsrail temsilcisi Elitzur Holon'a 72-67 mağlup oldu.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
Nesibe Aydın, Elitzur Holon'a 72-67 yenildi
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Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği İsrail temsilcisi Elitzur Holon'a 72-67 yenildi.

Bu sonuçla dördüncü mağlubiyetini alan Nesibe Aydın, grubunu üçüncü bitirdi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Emmouil Tsolakos (Yunanistan), Daniella Torok (Macaristan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Nesibe Aydın: Feride Akalan 16, Elif Emirtekin 10, Hempe 14, Thomas 11, Derin Yaya 4, Diallo 12, Gülşah Duman, Duygu Özen

Elitzur Holon: Baltkojiene 2, Raber 5, Simms 22, Harden 8, Hurt 16, Ivanovic 7, Lucet 12

1. Periyot: 28-21

Devre: 38-38

3. Periyot: 53-56

Nesibe Aydın grupta oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi.

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