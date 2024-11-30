Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u evinde devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda OGM Ormanspor'u 91-81 mağlup etti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Nazlı Çisil Güngör, Seda Esen, Buğra Çağatay Savaş
OGM Ormanspor: Sutton 22, Manolya Kurtulmuş 14, Aokuso 16, Sissoko 2, Berger 19, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 6, Esra Ural Topuz 2
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 16, Wallace 23, Nared 21, Serfa 13, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 10
1. Periyot: 23-15
Devre: 45-43
3. Periyot: 64-72