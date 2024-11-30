İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u evinde devirdi
Spor

Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u evinde devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk olan Nesibe Aydın, rakibini 91-81'lik skorla mağlup etti.

30 Kasım 2024 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:
Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u evinde devirdi
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda OGM Ormanspor'u 91-81 mağlup etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Nazlı Çisil Güngör, Seda Esen, Buğra Çağatay Savaş

OGM Ormanspor: Sutton 22, Manolya Kurtulmuş 14, Aokuso 16, Sissoko 2, Berger 19, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 6, Esra Ural Topuz 2

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 16, Wallace 23, Nared 21, Serfa 13, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 10

1. Periyot: 23-15

Devre: 45-43

3. Periyot: 64-72

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.