Nesine 3. Lig'de play-off heyecanı! İşte maç takvimi

Nesine 3. Lig play-off etabında 1. tur ilk maçları yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
Yarın:
15.00 Karalar İnşaat Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes38 Futbol (Kızıltepe İlçe)
17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947 (Minareli Çavuş)
20.00 Malatya Yeşilyurt-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)
24 Nisan Cuma:
15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor (Fatsa İlçe)
17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)
20.00 NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yozgat Şehir)