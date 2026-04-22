22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Spor

Nesine 3. Lig'de play-off heyecanı! İşte maç takvimi

Play-off heyecanı resmen start alıyor. Nesine 3. Lig'de üst lige yükselme mücadelesi verecek 16 takımın ilk tur karşılaşmaları iki güne yayıldı ve TFF tarafından resmi program duyuruldu.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 10:34
Nesine 3. Lig play-off etabında 1. tur ilk maçları yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

Yarın:

15.00 Karalar İnşaat Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes38 Futbol (Kızıltepe İlçe)

17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947 (Minareli Çavuş)

20.00 Malatya Yeşilyurt-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)

24 Nisan Cuma:

15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor (Fatsa İlçe)

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)

20.00 NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yozgat Şehir)

