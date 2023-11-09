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Spor

Neuer'den Galatasaray'a övgü: Onlara karşı oynamak çok özel

Bayern Münih'in Alman file bekçisi Manuel Neuer, 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından demeçlerde bulundu. Sarı kırmızılı ekibe rakip olmanın çok özel olduğuna değinen tecrübeli eldiven, 'Şampiyonlar Ligi'nde böylesine harika bir takıma karşı yeniden sahaya çıkmak benim için özel bir şey. İhtiyacımız olan golleri atıp maçı kazandığımız için mutluyuz.' sözlerini sarf etti.

9 Kasım 2023 Perşembe 02:27 - Güncelleme:
Neuer'den Galatasaray'a övgü: Onlara karşı oynamak çok özel
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Bayern Münih'te sakatlıktan dönen tecrübeli kaleci Manuel Neuer, uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıkmasıyla ilgili görüşlerini aktardı ve Galatasaray karşılaşması hakkında konuştu.

"GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK ÖZEL"

Galatasaray'ın harika bir takım olduğuyla sözlerine başlayan 37 yaşındaki kaleci "Özel bir maçtı, harika bir atmosferdi. Sahamızda ışıklar altında oynanan bir gece maçı, her futbolcu için özeldir. Şampiyonlar Ligi'nde böylesine harika bir takıma karşı yeniden sahaya çıkmak benim için özel bir şey. Sahada iyi bir duruş sergiledik ve iyi pozisyon aldık. Topu iyi dolaştırmayı başardık. İyi baskı ve müdahale becerilerine sahip oldukları için onları aşmak her zaman kolay olmadı. Ancak ihtiyacımız olan golleri atmayı ve galibiyeti almayı bildik" dedi.

"GARANTİLEDİK AMA YETMEZ"

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini söyleyen Neuer "Biz her zaman açız. Gruptan çıkmayı garantiledik ama kalan diğer iki karşılaşmayı da kazanmayı istiyoruz. Tüm maçlara kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"KANE'E GÜVENEBİLİRSİNİZ"

İki gol latan Harry Kane ile ilgili açıklama yapan Manuel Neuer, "Ona her zaman güvenebilirsiniz. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde harika performansını buraya da taşıdı. O bir fenomen ve burada bizimle oynamasından dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

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