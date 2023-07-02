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Spor

New York Knicks, Donte DiVincenzo ile anlaştı

NBA takımlarından New York Knicks'in Donte DiVincenzo ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

2 Temmuz 2023 Pazar 10:04 - Güncelleme:
New York Knicks, Donte DiVincenzo ile anlaştı
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New York Knicks'in, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Donte DiVincenzo ile dört yıllığı 50 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştığı bildirildi.

DiVincenzo, Villanova Üniversitesi'nden eski takım arkadaşları Jalen Brunson ve Josh Hart ile yeniden bir araya geliyor olacak.

26 yaşındaki DiVincenzo, Golden State Warriors ile güçlü bir sezon geçirmiş ve 72 normal sezon maçında 9.4 sayı, 4.4 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalarken, 3 sayı çizgisinin gerisinden %39.7 ile kariyer rekoruna ulaşmıştı.

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