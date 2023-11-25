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Spor

Newcastle, Chelsea'yi sahadan sildi!

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Newcastle United sahasında Chelsea'yi konuk etti. Newcastle, Londra ekibini 4-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

25 Kasım 2023 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Newcastle, Chelsea'yi sahadan sildi!
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İngiltere Premier Lig'de 13. hafta maçında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Newcatsle United oldu.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexander Isak, 60. dakikada Jamaal Lascelles, 61. dakikada Joelinton ve 83. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Chelsea'nin tek golü 23. dakikada Raheem Sterling'in frikikten yaptığı harika vuruşla geldi.

Konuk ekip Chelsea'de Reece James, 73. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Arka arkaya iç sahada oynadığı 5 lig maçını kazanan Newcastle United puanını 23'e yükseltti. Son 5 haftada 1 kez kazanabilen Chelsea 16 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Manchester United'ı ağırlayacak. Chelsea ise Brighton & Hove Albion'ı konuk edecek.

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