Newcastle, Manchester City'yi kupada saf dışı bıraktı

İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan karşılaşmayı Newcastle United 1-0 kazanarak turu geçti ve sürprizi gerçekleştirdi.

Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti 53. dakikada Aleksander Isak kaydetti.

De Bruyne, Stones, Bernardo Silva, Rodri gibi oyuncularından yoksun olan City, rotasyon kadrosuyla çıktığı zorlu mücadelede elenerek turnuvanın dışında kaldı.

*İngiltere Lig Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri;

Manchester United - Newcastle

Bournemouth - Liverpool

Chelsea - Blackburn

West Ham - Arsenal

Everton - Burnley

Exeter - Middlesbrough

Mansfield - Port Vale

Ipswich - Fulham