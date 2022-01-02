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Spor

Newcastle United, Aubameyang'ı istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Arsenal forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralamak istediği öne sürüldü.

2 Ocak 2022 Pazar 19:15 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 19:15
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Arsenal'de disiplinsiz hareketleri sebebiyle kaptanlık pazubandı alınan Pierre-Emerick Aubameyang için önemli bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınına göre; Newcastle United'ın, 32 yaşındaki Gabanlu forvetin kiralanması için Arsenal yönetimiyle temasa geçtiği kaydedildi.

Haberde Newcastle kulübünün, sezon sonuna kadar Aubameyang'ı kiralamak istediği ve kiralık sözleşmesi bittikten sonra oyuncuyu 24 milyon euroya kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Arsenal kulübü, 14 Aralık'ta yaptığı disiplinsiz hareketleri nedeniyle Aubameyang'ın kaptanlığını elinden alınmıştı.

Aubameyang, Arsenal formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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