Newcastle United evinde farklı kazandı

Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 4-0'lık skorla kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 45+5 ve 56. dakikalarda Callum Wilson, 59. dakikada Joelinton ve 67. dakikada Miguel Almiron kaydetti. Wilson, son 2 golün de asistini yaptı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Newcastle, puanını 24'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Aston Villa ise son 5 maçtaki 4. yenilgisini alarak 12 puanda kaldı.

Newcastle, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Aston Villa ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.