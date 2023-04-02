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Spor

Newcastle United, Şaampiyonlar Ligi'ne çok yakın

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United rakibi Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

2 Nisan 2023 Pazar 20:43 - Güncelleme:
Newcastle United, Şaampiyonlar Ligi'ne çok yakın
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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar arasındaki mücadelede Newcastle United, Manchester United'ı evinde konuk etti.

Newcastle United, Willock'un 65 ve Wilson'ın 88. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.

İki maç eksiği bulunan ekiplerden Newcastle United peş peşe 3. galibiyetini alırken, Manchester United son 3 maçında yalnızca bir puan toplayabildi.

Puanını 50'ye çıkaran Newcastle United, averajla 3. sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Manchester United ise 4. sıraya geriledi.

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