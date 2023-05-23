Newcastle United Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek!

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, konuk ettiği Leicester City ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde 37. haftanın kapanış karşılaşmasında, puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan Newcastle United, düşme hattındaki Leicester City'yi St. James Park Stadı'nda konuk etti.
Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla puanını 70'e yükselten Newcastle United, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.
Leicester City ise 31 puanla 18. sırada kaldı.
Premier Lig ekibi Newcastle United bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 70 puanla ligde 3.sırada yer alıyor.