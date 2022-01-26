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Spor

Newcastle United'dan Bruno Guimaraes'e 40 milyon euroluk teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da forma giyen Bruno Guimaraes'e 40 milyon euroluk teklif yaptı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 18:26 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:26
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Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken istediği hamleleri hala yapamayan Newcastle United, transfer görüşmelerini hızlandırdı. Yalnızca Chris Wood ve Kieran Trippier'i kadrosuna katan İngiliz ekibi orta sahayı da güçlendirmek amacıyla Lyon'un defansif orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'e 40 milyon euroluk teklif yaptı.

Juventus ve Arsenal gibi kulüplerin de ilgisini çeken 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için yapılan bu teklife Lyon'un sıcak baktığı öğrenilirken, oyuncunun yaz transfer dönemini bekleyerek daha iyi bir takıma gitmeyi düşündüğü için kararsız olduğu öğrenildi.

Ocak 2020'de 20 milyon euro karşılığında Lyon'a gelen Brezilyalı oyuncu bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 6 asistlik performans sergiledi.

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