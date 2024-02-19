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Spor

Newcastle United'dan MANU'ya yolcu!

Newcastle United, Dan Ashworth'un Manchester United'a gidişini kulüpten hiçbir veri akışının sağlanmaması ve 23 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında kabul etti.

19 Şubat 2024 Pazartesi 21:29 - Güncelleme:
Newcastle United'dan MANU'ya yolcu!
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Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulübün sportif direktörü Dan Ashworth'un bir süreliğine bahçe iznine ayrıldığını duyurdu.

Bahçe izni, işten ayrılmak üzere olan çalışanın işveren tarafından iş yerinden uzaklaştırılması için verilen bir izin.

İsmi uzun süredir Manchester United ile anılan Ashworth'un kısa süre içinde Manchester United ile sözleşme imzalayıp göreve başlaması bekleniyor.

23 MİLYON EURO BONSERVİS

Öte yandan İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Newcastle United, Ashworth'un Manchester United'a gidişini kulüpten hiçbir veri akışının sağlanmaması ve 23 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında kabul etti.

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