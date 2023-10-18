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Spor

Newcastle United'dan Tonali için bahis açıklaması!

İtalya'daki bahis skandalına adı karışan Sandro Tonali için kulübü Newcastle United'dan açıklama geldi.

18 Ekim 2023 Çarşamba 19:46 - Güncelleme:
Newcastle United'dan Tonali için bahis açıklaması!
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İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına adı karışan Sandro Tonali'ye ilişkin kulübü Newcastle United açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle ülkesinde soruşturulan 23 yaşındaki futbolcuyla iletişim halinde olunduğu belirtilerek, "Sandro, hakkında başlatılan soruşturmayla yakından ilgileniyor ve yetkililerle işbirliği içinde hareket etmeye devam edecek. Kendisi ve ailesi, kulübümüz tarafından tam destek görüyor. Soruşturmayı etkilememek amacıyla Sandro ve kulüp, bu konuda başka açıklama yapmayacak." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basını, Tonali'nin bir yıl ceza alma riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı

La Gazzetta dello Sport'ta çıkan habere göre Tonali, dün İtalya Futbol Federasyonuna bağlı spor savcısına verdiği ifadede, geçen sezon kadrosunda yer aldığı eski takımı Milan'ın maçlarına da bahis oynadığını kabul etti.

Tonali'nin ifadesinde, Milan'da kendisinin forma giymediği maçlarda bahis oynadığını söylediği aktarıldı. İtalyan futbolcunun, kendi takımının maçlarına da bahis oynaması nedeniyle alacağı cezanın ağırlaşacağı ve en az bir yıl sahalardan men edilebileceği yazıldı.

Federasyonla işbirliği yaparak indirimli 7 ay men cezası alan Juventuslu Nicolo Fagioli'nin, kendisine yasa dışı bahis sitelerini gösteren kişi olarak Tonali'den bahsettiği de belirtildi. Fagioli'nin bahis nedeniyle ciddi miktarlarda borcu olduğu, bu borçları nedeniyle tehdit edildiği ve takım arkadaşlarından borç istemek durumunda kaldığı da ileri sürüldü.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle mayıs ayında bazı çevrim içi bahis sitelerine karşı başlattığı soruşturmaya, ağustos ayında ilk olarak Juventuslu Fagioli'nin adı karışmıştı. Fagioli'nin ardından İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile Newcastle Unitedlı Tonali'nin de adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçmişti. Zaniolo ve Tonali bu nedenle 12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampında polise ifade verdikten sonra kamptan ayrılmıştı.

Fagioli ve Tonali bahis oynadıklarını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu.

Roma'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski'nin de yasa dışı bahis konusunda adı geçmesine rağmen adli makamlardan şu ana kadar Polonyalı oyuncunun soruşturmaya dahil olduğuna dair bir bilgi basına yansımamıştı.

İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor. Bu ceza, oyuncunun top koşturduğu kulübün maçlarına bahis yaptığının tespiti halinde artabiliyor.

  • bahis skandalı
  • Sandro Tonali
  • Newcastle United

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