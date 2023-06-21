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Spor

Newcastle'dan Tonali için dev teklif

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Milan forması giyen Sandro Tonali için çılgın bir teklifte bulundu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
Newcastle'dan Tonali için dev teklif
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Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücade edecek Newcastle United, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Newcastle, Milan forması giyen 23 yaşındaki yıldız orta saha Tonali için Milan kulübüne 50 milyon euro'luk teklif yaptı.

Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe'un Tonali'yi özellikle istediği bir isim olduğu belirtilirken Şampiyonlar Ligi'nde mücade edecek bir takım için takımda olması gereken bir oyuncu olarak Tonali'yi beğendiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin Tonali için yapılan teklife henüz cevap vermediği ifade edildi.

Tonali, Milan ile bu sezon 48 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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