Newcastle'ın serisini Liverpool bitirdi

Premier Lig 24. hafta maçında Liverpool, Newcastle ile karşı karşıya geldi.
St. James Park'ta oynanan maçı Liverpool 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Darwin Nunez ve 17. dakikada Cody Gakpo kaydetti.
Newcastle'da Nicholas Pope, 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Liverpool, uzun bir aradan sonra ligde üst üste 2 galibiyet aldı. Newcastle ise ligde 18 maç sonra kaybetti.
Alınan bu sonucun ardından Liverpool puanını 35'e çıkardı. Newcastle ise 41 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Crystal Palace'a konuk olacak. Newcastle ise Brighton'ı ağırlayacak.