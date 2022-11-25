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  • Neymar için sakatlık açıklaması! ''24-48 saat arası beklememiz gerekiyor''
Spor

Neymar için sakatlık açıklaması! ''24-48 saat arası beklememiz gerekiyor''

Dünya Kupası ilk maçında Sırbistan ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Neymar'ın, yapılan ilk tetkiklerin ardından durumunun ciddi olmadığı anlaşıldı. İşte detaylar...

25 Kasım 2022 Cuma 11:34 - Güncelleme:
Neymar için sakatlık açıklaması! ''24-48 saat arası beklememiz gerekiyor''
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Sırbistan karşısında ayak bileği şişen ve sakatlık geçirerek Dünya Kupası'nın geri kalanında oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Neymar'ın durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Brezilya teknik direktörü Tite açıklamasında Neymar'ın her ne olursa olsun Dünya Kupası'nın geri kalanında sahaya çıkacağını belirterek, "Neymar'ın Dünya Kupası'na devam edeceğinden emin olabilirsiniz" sözlerini kullandı.

Brezilya Milli Takım dokturu Rodrigo Lasmar ise Neymar'ın durumunun belli olması için en az 24 saat geçmesi gerektiğini söyleyerek, "Neymar'ın bileğinde şişlik vardı, yedek kulübesinde hemen tedaviye başladık. Daha net bir şey söyleyebilmek için 24-48 saat arası beklememiz gerekiyor. MR veya benzeri bir tetkik yapmayacağız ama gerekirse yaparız" açıklamasını yaptı.

Brezilya'nın yıldızı Neymar, Sırbistan maçına ilk 11'de başlayıp 79. dakikada sakatlanarak yerini Antony'e bırakmıştı.

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