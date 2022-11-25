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Spor

Neymar'dan Brezilya'ya kötü haber

Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda İsviçre ile karşılaşacağı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.

AA25 Kasım 2022 Cuma 19:34 - Güncelleme:
Neymar'dan Brezilya'ya kötü haber
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2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, 28 Kasım Pazartesi günü İsviçre karşısında forma giyemeyecek.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.

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