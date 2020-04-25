Neymar'ın menejerinden Real Madrid sürprizi!

25 Nisan 2020 Cumartesi 21:16 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 21:16

Dünya futbolunda bu yaz transfer bombasını Real Madrid patlabilir. Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar'ın eski menajeri Wagner Ribeiro, Brezilyalı yıldızın bu yaz İspanyol devine transfer olabileceğini açıkladı.

Ribeiro, ESPN'e şunları söyledi:

"PEREZ, RÜYASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Geçen yaz birkaç kez Madrid'e gittim, başkan Florentino Perez'in Neymar'ı transfer etme hayali vardı. Mayıs ayında, bana bu rüyasını gerçekleştireceğini ve uğraştığını söyledi."

"164 MİLYON EUROYU ÖDEYEN ALIR"

"Geçen yaz Neymar'ın kesin bir bedeli yoktu. PSG, 500 milyon euro istediğinde, 500 milyon euro ödenmek zorundaydı çünkü daha uzun bir sözleşmesi vardı. Ancak bu sezon, FIFA tarafından koyulan kurallar doğrultusunda, onun için ödenen 222 milyon euronun belli bir yüzdesi karşılığında transfer olabiliyor. Bu da şu anda 164 milyon euro, bu bedeli ödeyen transferi yapabilir."

"NEYMAR İÇİN ARACI GÖNDERMİŞLERDİ"

"Neymar, Santos'tan Barcelona'ya gittiği dönemde de Madrid transferi yapmak için çok uğraştı. Hatta, Barcelona'ya kadar bile aracı gönderip onu ikna etmeye çalıştılar ve oyuncunun rızası dışında her şey tamamdı. Ancak Neymar, Barcelona'ya gitmek istedi ve transfer gerçekleşmedi."