Neymar'ın yeni hocası belli oluyor! Jorge Jesus sürprizi...

Brezilya Milli Takımı'ndaki görevi sona eren Tite'nin yerine yeni teknik direktör adaylarından biri olarak Jorge Jesus da gösterildi.

Globo'da yer alan habere göre; Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da, Tite'nin vedası sonrası ana gündem teknik direktör.

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3 ADAYDAN BİRİ JORGE JESUS

Brezilya Milli Takımı'nın başına getirilmek için Portekizli 3 hocanın listede olduğu ve bu isimlerin Jorge Jesus ile birlikte, Palmeiras'ta çalışan Abel Ferreira ve Botafogo'da görev yapan Luis Castro olduğu belirtildi.

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31 ARALIK'TAN SONRA RESMİLEŞECEK

Brezilya'nın, Tite'nin sözleşmesinin 31 Aralık 2022'de resmen bitmesinin ardından yeni teknik direktör için harekete geçeceği ifade edildi. Adı geçen 3 ismin Brezilya'da sergiledikleri performanslar nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldıkları kaydedildi.

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PEP GUARDİOLA HAYALİ

Brezilya'nın listesinde ayrıca söz konusu 3 isim dışında Pep Guardiola, Dorival Junior ve Fernando Diniz'in de olduğu olduğu öne sürüldü. Brezilya'nın büyük hayalinin, takımın başına Pep Guardiola'yı getirmek olduğu ancak İspanyol hocanın mali şartları ve Manchester City ile yeni sözleşme uzatması sonrası bu imzanın çok uzak bir ihtimal olduğu aktarıldı.

JESUS'UN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kısa sürede Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Jorge Jesus, sarı-lacivertli takıma 1 yıllık imza atmıştı. Portekizli teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.