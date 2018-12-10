Niasse'ye Cardiff City talip oldu

Forvet transferi için adı zaman zaman Galatasaray ile de anılan Oumar Niasse'ye Premier League'den bir talip çıktı.

Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katmayı hedefledği isimler arasında adı geçen Oumar Niasse'ye Cardiff City de talip oldu.

Everton'da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Niasse için, ligde kalma mücadelesi veren Cardiff City'nin devre arasında bir teklif yapması bekleniyor. Cardiff City'nin, Everton'a Niasse için kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Oumar Niasse bu sezon Everton Menajeri Marco Silva tarafından fazla fırsat bulamadı. Senegalli oyuncu mavi-beyazlı ekibin formasıyla bu sezon sadece 6 resmi maçta görev alırken, gol sevinci yaşayamadı.