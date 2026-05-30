  • Nice 4 golle lige tutundu! Saint-Etienne sonunu getiremedi
Nice 4 golle lige tutundu! Saint-Etienne sonunu getiremedi

Ligue 1 play-out finalinde Saint-Etienne'i 4-1 mağlup eden Nice, ligde kalmayı başardı. Konuk ekip Saint-Etienne ise gelecek sezon Ligue 2'de mücadele etmeye devam edecek.

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2026 Cumartesi 01:23
Ligue 1 play-out finalinde Nice ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılan Nice, Ligue 1'de kalmayı başardı.

Ev sahibi ekibin gollerini 62. dakikada Jonathan Clauss, 81. dakikada Kail Boudache ile 87 ve 90+2. dakikalarda Elye Wahi kaydetti.

Saint-Etienne'in tek golü ise 79. dakikada penaltıdan Zuriko Davitashvili'den geldi.

Bu sonucun ardından Nice, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etme hakkını elde ederken, Saint-Etienne bir kez daha yoluna Ligue 2'de devam edecek.

