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Spor

Nick Calathes: Hedefimiz ilk dört

Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Nick Calathes, takımın THY Avrupa Ligi'ndeki hedefi hakkında konuştu. Deneyimli oyun kurucu, hedeflerinin ilk 4 takım arasına kalmak olduğunu dile getirdi.

22 Mart 2024 Cuma 21:32 - Güncelleme:
Nick Calathes: Hedefimiz ilk dört
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Fenerbahçe Beko'nun Yunan gardı Nick Calathes, TivibuSpor'a açıklamalarda bulundu.

Yıldız isim, genel sezon, Saras Jasikevicius ve EuroLeague hedefleri hakkında konuştu.

Calathes sezonu değerlendirerek, "Sezona çok iyi başlamadık. Maçları kaybederek başladık fakat performansımızı değiştirdik. Şimdi iyi basketbol oynuyoruz. Üstelik tam da doğru zamanda. Takım çok iyi topu paylaşıyor ve katkı veriyor. Bencil olmadan oynuyoruz. Bir şeyler başarmak için önümüzde ciddi fırsat var.' dedi.

'SARAS JASIKEVICIUS OYUNA ZEKA GETİRDİ'

Saras Jasikevicius'un gelmesiyle oyunlarının değiştiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Koç Itoudis doneminde sezona iyi başlayamadık. Maçları kaybederek başladık. Fenerbahçe gibi büyük takımdaysanız herkes sizin kazanmanızı bekler. Bu böyle olmadı. Saras ise oyuna biraz daha zeka getirdi ve takımla uyum sağladı. Sistemi doğru kurdu. Doğru kişiyi doğru yerde konumlandırdı. Bu takıma büyük fayda sağladı. Görüyorsunuz maçları kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KIRILAN REKORLAR HAKKINDA

Nick Calathes, kırılan rekorlarla ilgiliyse "Takımımız çok yetenekli. Ofansif olarak en iyisiyiz. EuroLeague'in en verimli takımıyız. Savunma yapmamız önemliydi. Onu da yapıyoruz. Sezon sonunda en iyi oynayan takım haline geleceğiz." sözlerini sarf etti.

EUROLEAGUE'DE HEDEF İLK DÖRT

Calathes, takım olarak EuroLeague'de hedeflerinin play-offlarda iç saha avantajını alıp ilk dörde kalmak olduğunu söyleyerek, "En büyük hedefimiz play-offlarda iç saha avantajını almak. İlk 4'e girersek final-four için büyük avantajımız olur. Çünkü bizi sahamızda yenmek çok zor. Bizim için ilk başlıca hedef ilk dört bu sene." şeklinde konuşmasını noktaladı.

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