Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'ın istediğini hissettim

Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi.

Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, "Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİM İÇİN EN GÜZEL ZAMANLARDI"

Hollanda'da kariyerinin en güzel günlerini geçirdiğini söyleyen Fransız stoper, "PSV Eindhoven'da ve Hollanda'da oynamak, kariyerim açısından en güzel zamanlardı. Bir aileye sahip oldum PSV'de. Çok kupalar, çok önemli maçlar kazandık. İyi arkadaşlarım oldu ve sadece takım arkadaşı değil, aynı zamanda gerçek arkadaş oldular bana. Taraftarlara da teşekkürler. Hollanda'da gerçekten harika zaman geçirdim" dedi.

3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mirin, yarım sezon için Beşiktaş'tan 600 bin euro alacak ve önümüzdeki üç sezon için de 1 milyon 250 bin euro, 1 milyon 275 bin euro ve 1 milyon 300 bin euro kazanacak.

(Sporx)