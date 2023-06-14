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Spor

Nicolo Barella'ya İngiliz kancası

İngiltere Premier Lig'i 4. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Newcastle United, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in yıldız oyuncusu Nicolo Barella'ya talip oldu.

14 Haziran 2023 Çarşamba 20:58 - Güncelleme:
Nicolo Barella'ya İngiliz kancası
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İngiliz ekibinin son gözdesi Inter forması giyen Nicolo Barella oldu.

Telegraph'ın haberine göre Newcastle United'ın İtalyan orta saha Barella için Inter'e 60 milyon euro'luk teklifte bulunacağı belirtildi.

Orta sahasına iki transfer yapmak isteyen İngiliz ekibinin, listesindeki ilk tercihinin Barella olduğu belirtilirken Barella transferinde ısrarcı olunacağı ifade edildi.

Barella, Inter'in Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

İtalyan oyuncu İtalyan ekibiyle bu sezon 52 karşılaşmaya çıkarken takımına 9 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

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