İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2271
  • EURO
    30,0161
  • ALTIN
    1816.35
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolo Zaniolo davasında son gelişme! Kaderi belli oluyor
Spor

Nicolo Zaniolo davasında son gelişme! Kaderi belli oluyor

Yasa dışı bahis skandalında adı geçen Nicolo Zaniolo için yeni bir ghelişme yaşandı. Sezon başında İngilttere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'nun kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak. İşte detaylar...

29 Ekim 2023 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo davasında son gelişme! Kaderi belli oluyor
ABONE OL

Nicolò Fagioli ve Sandro Tonali'nin ceza almasıının ardından sıra üçüncü kişi olan Nicolò Zaniolo'ya geldi. Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo yasa dışı kumar veya bahis faaliyeti yapmak ile suçlanıyor. Yıldız oyuncu için karar henüz verilmezken oyuncu para cezası veya hiç ceza almadan bu davadan aklanabilir.

DAVADA SON DURUM

Savcılık tarafından soruşturma altında olan Nicolò Zaniolo'nun geleceğine ilişkin yeni haberler geldi. İngiliz basının haberlerine göre, oyuncu için önümüzdeki günlerde karar açıklanacak.. Spor kamuoyunda yıldız oyuncunun aklanacağı izlenimi ise hakim.

NICOLO ZANIOLO'NUN TEKNOLOJİK ALETLERİ İNCELENDİ

Bu süreçte yıldız oyuncuların akıllı telefonları, tabletleri ve bilgisayarlarına el konuldu. Polis, oyuncuların teknolojik aletlerinde incelemelerde bulunuyor.

NICOLO ZANIOLO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da toplamda 10 maçta forma giydi. Zaniolo bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sunamadı.

  • Nicolo Zaniolo
  • Premier Lig transfer
  • bahis skandalı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.