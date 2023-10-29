Nicolo Zaniolo davasında son gelişme! Kaderi belli oluyor

Nicolò Fagioli ve Sandro Tonali'nin ceza almasıının ardından sıra üçüncü kişi olan Nicolò Zaniolo'ya geldi. Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo yasa dışı kumar veya bahis faaliyeti yapmak ile suçlanıyor. Yıldız oyuncu için karar henüz verilmezken oyuncu para cezası veya hiç ceza almadan bu davadan aklanabilir.

DAVADA SON DURUM

Savcılık tarafından soruşturma altında olan Nicolò Zaniolo'nun geleceğine ilişkin yeni haberler geldi. İngiliz basının haberlerine göre, oyuncu için önümüzdeki günlerde karar açıklanacak.. Spor kamuoyunda yıldız oyuncunun aklanacağı izlenimi ise hakim.

NICOLO ZANIOLO'NUN TEKNOLOJİK ALETLERİ İNCELENDİ

Bu süreçte yıldız oyuncuların akıllı telefonları, tabletleri ve bilgisayarlarına el konuldu. Polis, oyuncuların teknolojik aletlerinde incelemelerde bulunuyor.



NICOLO ZANIOLO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da toplamda 10 maçta forma giydi. Zaniolo bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sunamadı.