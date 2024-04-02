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  • Nicolo Zaniolo için menajerinden açıklama! ''Kendini kanıtlayacak zamanı var''
Spor

Nicolo Zaniolo için menajerinden açıklama! ''Kendini kanıtlayacak zamanı var''

Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan ve geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo için menajerinden açıklama geldi.

2 Nisan 2024 Salı 15:19 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo için menajerinden açıklama! ''Kendini kanıtlayacak zamanı var''
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Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına flaş açıklamalar yaptı.

Vigorelli Di Marzio'ya yaptığı açıklamada, "Nicolo, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyor. Rekabetin çok zor olduğu Aston Villa'da kadroya girmek için elinden geleni yapıyor. Premier Lig'de oynamayı gerçekten istiyordu ve şu anda kendine lider bir rol biçmeye çalışıyor." dedi.

"KENDİNİ KANITLAYACAK ZAMANI VAR"

İngiltere'de kendisini kanıtlamak istediğini söyleyen menajer, "Kendini kanıtlaması için hala birkaç ayı var. İngiltere ve Galatasaray'daki deneyimi onun hem oyuncu hem de bir insan olarak gelişmesini sağladı. Onunla sürekli konuşuyoruz, heyecanlı ve motive olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

24 yaşındaki hücum oyuncusu, Aston Villa formasıyla bu sezon 33 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.

5 milyon euro'ya oyuncuyu Galatasaray'dan kiralayan İngiliz ekibi, Zaniolo'nun 22.5 milyon euro'luk opsiyonu kullanmaması halinde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

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