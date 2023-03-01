Nicolo Zaniolo itirafı! Başkan transfer teklifini resmen açıkladı

Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo hakkında, İngiltere Premier Lig takımı Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizzani'den çarpıcı bir itiraf geldi.

LEEDS UNITED, NICOLO ZANIOLO'YU İSTEDİ

Radrizzani, Zaniolo'yu kadrolarına katmak için Roma'ya teklif yaptıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

TAKAS TEKLİFİ İTİRAFI!

Ara transfer döneminin son günlerinde yıldız futbolcu için harekete geçtiklerini anlatan Leeds United'ın sahibi, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı futbolcularını, Zaniolo ile takas etmek istediklerini itiraf etti.

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ROMA'NIN KONTENJANI DOLU OLUNCA...

Radrizzani, Roma'nın AB dışı oyuncu kontenjanının dolu olması nedeniyle transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Star Gazetesi