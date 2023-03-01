Çağlar Söyüncü'nün yeni takımını açıkladılar! İmzayı attı...

Leicester City ile önümüzdeki haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatmadığı için bu sezon fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'ye Atletico Madrid, Liverpool ve Newcastle United talip oldu. Ancak Madrid temsilcisi Çağlar'ın transferini şimdiden bitirdi.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Türk stoperin, Atletico Madrid ile bir ön sözleşme imzaladığı ve Leicester ile anlaşmasının biteceği tarih olan 30 Haziran 2023'ten sonra İspanyol takımının kadrosuna katılacağı ileri sürüldü.
İngiliz basınında çıkan habere göre ise 26 yaşındaki futbolcuya Liverpool ve Newcastle United da ilgi gösteriyordu. İki kulüp de Çağlar ile temas kurdu ancak görüşmeler ilerlemedi. Haberde "Atletico Madrid ile prensipte anlaşmaya varan Söyüncü, İspanya'ya gidecek gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon Leicester City formasını sadece 4 kez giyebilen Çağşar Söyüncü, 259 dakika sahada kaldı.
Star Gazetesi