Aston Villa, 27+3 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Ancak satın alma maddesi zorunlu değil. Alfredo Pedulla teklifin kabul edildiğini yazsa da Galatasaray cephesi 'peşin para' istiyor...

FİYAT YÜKSELTTİLER

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, transfer gündeminin zirvesinden düşmüyor. Adı Newcastle, Milan ve Juventus'la anılan 24 yaşındaki hücum jokeri için Aston Villa yoğun çaba gösteriyor. İngiliz ekibi, Zaniolo için fiyat yükseltti.

OPSİYON ZORUNLU DEĞİL

Galatasaray'a 27+3 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Ancak bu madde zorunlu değil. Zaniolo'yu 3 milyon euroya 1 sene oynatacak olan Aston Villa, seneye oyuncuyu geri gönderebilir.

ZORUNLU OLURSA GİDER

Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın bu teklifi kabul ettiğini iddia etti. Ancak Sarı kırmızılı kaynaklar bu bilgiyi doğrulamıyor. Galatasaray cephesi, satın alma maddesinin zorunlu olması halinde Zaniolo'nun gitmesine razı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise İtalyan yıldız İngiliz ekibine gitmeye sıcak bakıyor.



JUVENTUS DA İLGİLENİYOR

İngiliz ekibi maddeyi zorunlu hale getirirse ya da direkt bonservis teklifi yaparsa İtalyan futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Juventus da yıldız oyuncunun peşinde... Kısa süre içinde Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılması bekleniyor.