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Spor

Nicolo Zaniolo piyangosu! Geri dönüyor

Bonservisi Galatasaray'ın elinde olan ve Aston Villa'da kiralık olarak oynayan Nicolo Zaniolo'ya talip çıktı. İtalya ekibi Fiorentina, kış transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

19 Ocak 2024 Cuma 22:16 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo piyangosu! Geri dönüyor
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Nicolo Zaniolo, sezon başında kiralık olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu. Bonservisi Galatasaray'da olan 24 yaşındaki oyuncu, son dönemlerdeki formuyla dikkat çekmeyi başardı. Yükselen performansının ardından Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

NICOLO ZANIOLO, İTALYA'YA GERİ DÖNÜYOR

İtalya basınında çıkan habere göre; Serie A ekibi Fiorentina, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer döneminde kadrosuna güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi, Zaniolo'yu gündemine aldı. Yapılan haberde, hem Galatasaray ile hem de Aston Villa ile görüşülmesi gerektiği için bu transferin zor olduğunu belirtildi.

RANIERI İLE YAKIN ARKADAŞ

Zaniolo'nun Fiorentina forması giyen Luca Ranieri ile yakın arkadaş olması butransferi kolaylaştırabileceği ifade edildi. Cimbom, İtalyan oyuncuyu sezon başında 22.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladı.

24 yaşındaki yıldız, Aston Villa ile 22 maç oynadı ve 2 gol kaydetti.

Star Gazetesi

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