Nicolo Zaniolo: Uyum sağlamam gerekiyor, önümde çok zaman var

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, açıklama yaptı.

Nicolo Zaniolo yaptığı açıklamada, "Aston Villa güçlü bir takım. Tottenham ile oldukça zor bir maçımız var ama biz güçlü bir takımız ve maçı kazanabiliriz. Eğer olması gerektiği gibi mücadele edersek kazanamayacağımız takım yok. Hala birçok maç var. Kesinlikle güçlü bir takımız ve hedeflere ulaşacak söz hakkımız var." ifadelerini kullandı.

İtalyan yıldız ayrıca, "Değişiklik yaptığınızda zamana ihtiyacınız olur. Mutluyum, çünkü Premier Lig harika bir yer. Aston Villa da harika bir takım. Ancak uyum sağlamam gerekiyor. Önümde çok zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip kalitemi göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.