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Spor

Nicolo Zaniolo: Uyum sağlamam gerekiyor, önümde çok zaman var

Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa kiralanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo takımın ligdeki durumu ve uyum süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2023 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo: Uyum sağlamam gerekiyor, önümde çok zaman var
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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, açıklama yaptı.

Nicolo Zaniolo yaptığı açıklamada, "Aston Villa güçlü bir takım. Tottenham ile oldukça zor bir maçımız var ama biz güçlü bir takımız ve maçı kazanabiliriz. Eğer olması gerektiği gibi mücadele edersek kazanamayacağımız takım yok. Hala birçok maç var. Kesinlikle güçlü bir takımız ve hedeflere ulaşacak söz hakkımız var." ifadelerini kullandı.

İtalyan yıldız ayrıca, "Değişiklik yaptığınızda zamana ihtiyacınız olur. Mutluyum, çünkü Premier Lig harika bir yer. Aston Villa da harika bir takım. Ancak uyum sağlamam gerekiyor. Önümde çok zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip kalitemi göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

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