Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, hakkında çıkan bahis iddialarına yönelik La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

"BİR KABUS GİBİYDİ"

"Soruşturma hakkında bir şey söyleyemem. Bir şey yapmadan böyle bir hikayenin içine çekilmek çok kötü. Milli takım kampına polisin geldiği zaman neler yaşadığımı biliyor musunuz? Bir kabus gibiydi. Korktum mu? Hayır. Çünkü ne yaptığımı biliyordum. Daha doğrusu ne yapmadığımı."

"FUTBOL MAÇLARINA BAHİS OYNAMADIM"

"Açık konuşalım. Asla futbol maçlarına bahis oynamadım ancak yine de bir hata yaptım. Bunu inkar edemem. Sadece blackjack (yirmibir) oynadım. Hata yaptığımı kabul ediyorum ancak oynadığım platformun yasa dışı olduğunu bilmiyordum."

"SADECE OYUN OYNUYORUZ"

"Bir restoran ya da kulübe gittiğimizde tüm gözler üzerimizde oluyor. Belki de orada videolarımızı çeken insanlar var. Yani aptalca bir şey yapsak ya da söylesek saniyeler içinde tüm dünya öğreniyor. Bu yüzden her zaman dışarı çıkamayız. Sadece evde tabletimizle ya da cep telefonumuzla oturuyor ve zaman geçirmek için oyun oynuyoruz. Hepsi bu kadar. Çok akıllıca olmayabilir ancak gerçek bu."

"HERKES SERIE A'DA OYNAYAMAZ"

"Birçoğumuz daha çocukken evlerimizi terk ettik. Çocukken ailelerinden ayrıldığı için ağlayan takım arkadaşlarım oldu. Şanslıyız, ancak sahip olduklarımızın hepsini hak ettik. Bakın, herkes Serie A'da oynayamaz. Kariyerlerimiz kısa ve belki de bir sakatlık her şeyi bitirebilir. Bu birçok kişinin başına geldi."