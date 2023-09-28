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  • Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı itiraf! ''Galatasaray'da çok geliştim''
Spor

Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı itiraf! ''Galatasaray'da çok geliştim''

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo İngiliz basınına özel açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu yaptığı röportajda 'Galatasaray için hem insani açıdan hem de futbol açısından beni çok geliştirdi diyebilirim.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

28 Eylül 2023 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı itiraf! ''Galatasaray'da çok geliştim''
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Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

"MONCHI ARAYINCA İŞLER DEĞİŞTİ"

"Yaz dönemi beklemediğim şekilde gelişti. Galatasaray bana projenin bir parçası olduğumu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğimi söyledi. Ancak sonra Monchi beni aradı ve Aston Villa'nın beni transfer etmesi için bir olasılık olduğunu söyledi. Bunu duyunca hemen teklifi kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak büyük bir şanstı benim için."

"GALATASARAY'DA ÇOK GELİŞTİM"

"İtalya'da evinize yakın ve sevdiklerinizle birlikte olduğunuzda ayrılmak tabii ki zor oluyor ancak Galatasaray'a transferim bir meydan okumaydı. Türkiye'ye başka bir kültüre, başka bir kıtaya, tamamen başka bir hayata gittim. Galatasaray için hem insani açıdan hem de futbol açısından beni çok geliştirdi diyebilirim."

"BÜYÜK HOCALARLA ÇALIŞTIM"

"Kariyerim boyunca Di Francesco, Ranieri, Mancini, Spalletti, Mourinho ve Emery gibi büyük teknik adamlarla çalıştım. Hepsinden de bir şeyler kazandığımı düşünüyorum. Her biri benden farklı şeyler istedi. Önemli olan bu istekleri bir araya getirip anlamlı bir şey çıkarabilmek."

"MOURINHO BÜYÜK BİR MOTİVASYONCU"

"Di Francesco benim Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma sağladı, Mancini beni ilk kez İtalya Milli Takımı'na çağıran teknik adamdı, Mourinho bana kariyerimdeki ilk kupayı kazandırdı. Hepsi benim için çok değerli teknik adamlar. Mourinho, kısa bir süre çalışsak da ne kadar harika bir insan ve motivasyoncu olduğunu bana hissettirdi."

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