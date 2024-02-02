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Spor

Nicolo Zaniolo'dan müjdeli haber! Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için müjdeli haber geldi. Premier Lig ekibi, başarılı futbolcuyu sezon sonunda sarı kırmızılı takıma geri göndermeyi planlıyor. İşte detaylar...

2 Şubat 2024 Cuma 15:56 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'dan müjdeli haber! Galatasaray'a geri dönüyor
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Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"GERİ DÖNECEK"

The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre; Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşünüyor.

KİRALANMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti art 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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