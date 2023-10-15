Nicolo Zaniolo'nun avukatı: İtibarı büyük hasar aldı

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkındaki bahis iddialarına avukatı Gianluca Tognozzi'den açıklama geldi.

"BAHİS OYNAMADI!"

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Tognozzi, Nicolo Zaniolo'nun hiçbir futbol maçına bahis oynamadığını ifade etti. İşte İtalyan avukatın açıklamaları;

"KART OYUNLARI OYNAMIŞ OLABİLİR"

"Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı, bana söylediği bu. Belki farkında olmadan bazı illegal platformlarda kart oyunları oynamış olabilir."

"İTİBARI BÜYÜK HASAR ALDI"

"Her şeyi temize çekeceğiz. Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz euro'luk ceza. Ancak oyuncunun repütasyonuna verilen zarar çok büyük. Bunu sadece finansal cezalarla açıklayamayız."

"ORGANİZE ETTİ" İDDİASI

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde ise Zaniolo'nun, adı geçen diğer isimlere göre daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü. 24 yaşındaki yıldızın, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti.