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Spor

Nicolo Zaniolo'nun geleceği için menajerinden açıklama

Sezonu kiralık olarak Aston Villa'da geçiren ve geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo için menajerinden açıklama geldi.

7 Mayıs 2024 Salı 14:22 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'nun geleceği için menajerinden açıklama
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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalya'dan tuttumercatoweb'e konuştu.

ZANIOLO'NUN DURUMU

"Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Premier Lig harika bir deneyimdi ancak devam edip etmeyeceği kesin değil. Sezon sonuna ve hemen arkasından başlayacak Avrupa Şampiyonası'na konsantre olacak. Ardından neler olacağını göreceğiz."

INTER'İN ŞAMPİYONLUĞU

"Inter zafer dolu, heyecan verici bir yolculuk geçirdi. İyi inşa edilmiş bir takım ve şampiyonluğu kazanmayı hak etti. Son dönemdeki mali sorunlar göz önüne alındığında harika işler yaptı. Bunun için Marotta ve Ausilio büyük bir alkışı hak ediyor."

NAPOLI

"Bu sezon biraz hayal kırıklığı oldu. Ancak geçen yılki heyecan verici zaferden sonra bir düşüş normal karşılanabilir. Bunu gelecek sezon telafi edecekler."

MICHEL KAYODE

"Güzel bir keşif. Önemli bir gelişim potansiyeli olan ve harika bir geleceği olacak bir oyuncu olduğunu gösterdi. 2004 doğumlu bir oyuncu Serie A sahnesine adım attığında.... En dikkatli gözlemcilerin not defterlerinin dolduğu aşikârdır."

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