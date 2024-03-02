Nicolo Zaniolo'nun kaderi belli oldu! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Galatasaray, sezon başında Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonlu olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladı. İngiltere ekibi, takımdan çok fazla süre bulamayan İtalyan yıldız için kararı verdi.

NICOLO ZANIOLO GERİ DÖNÜYOR!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Aston Villa, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sezon başında düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulan İtalyan oyuncunun, daha sonra gözden düştüğü için forma süresinin azalttığı belirtildi. Beklentileri karşılayaman 24 yaşındaki futbolcu, sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek. Premier Lig ekibi, opsiyonu kullanmasıyla Cimbom'un kasasına 27.5 milyon euro girecekti.

İTALYA'DAN TALİPLERİ ÇIKTI!

İtalyan basını ise Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı haberi duyurdu. Aktarılana göre, İtalya devleri Juventus ve Milan, Zaniolo'ya en çok ilgi duyan kulüpler arasında yer alıyor. Serie A'dan birçok talibi bulunan İtalyan yıldızın, önümüzdeki sezonda Galatasaray'da forma giymeden İtalya'ya transfer olması bekleniyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK!

Haberin detaylarında, Galatasaray yönetiminin bu transferden asgari 20-25 milyon euro bandından bir bonservis beklediği aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Aston Villa ile 28 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 kez ağları havalandırdı ve toplam 999 dakika süre aldı. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi