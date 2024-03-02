İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolo Zaniolo'nun kaderi belli oldu! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Spor

Nicolo Zaniolo'nun kaderi belli oldu! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Aston Villa, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi. Cimbom, İtalya'da gelişen Nicolo Zaniolo haberiyle güldü. İşte detaylar...

2 Mart 2024 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'nun kaderi belli oldu! Kimse bu kadarını beklemiyordu
ABONE OL

Galatasaray, sezon başında Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonlu olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladı. İngiltere ekibi, takımdan çok fazla süre bulamayan İtalyan yıldız için kararı verdi.

NICOLO ZANIOLO GERİ DÖNÜYOR!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Aston Villa, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sezon başında düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulan İtalyan oyuncunun, daha sonra gözden düştüğü için forma süresinin azalttığı belirtildi. Beklentileri karşılayaman 24 yaşındaki futbolcu, sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek. Premier Lig ekibi, opsiyonu kullanmasıyla Cimbom'un kasasına 27.5 milyon euro girecekti.

İTALYA'DAN TALİPLERİ ÇIKTI!

İtalyan basını ise Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı haberi duyurdu. Aktarılana göre, İtalya devleri Juventus ve Milan, Zaniolo'ya en çok ilgi duyan kulüpler arasında yer alıyor. Serie A'dan birçok talibi bulunan İtalyan yıldızın, önümüzdeki sezonda Galatasaray'da forma giymeden İtalya'ya transfer olması bekleniyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK!

Haberin detaylarında, Galatasaray yönetiminin bu transferden asgari 20-25 milyon euro bandından bir bonservis beklediği aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Aston Villa ile 28 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 kez ağları havalandırdı ve toplam 999 dakika süre aldı. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.