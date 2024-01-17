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Spor

Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'ya İtalyan ekibi Fiorentina'nın talip oldu.

17 Ocak 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı
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Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan ancak bekleneni veremeyen Nicolo Zaniolo'ya talip çıktı.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Fiorantina, İtalyan oyuncuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Haberde hem Aston Villa ile hem de Galatasaray ile görüşme yapılması gerektiği ve bu transferin şu anda kolay olmadığı yazıldı.

RANIERI İLE YAKIN ARKADAŞ

Zaniolo'nun Fiorentina forması giyen Luca Ranieri ile yakın arkadaş olması bu transferi kolaylaştırabileceği ifade edildi.

Sarı kırmızılı takım, Zaniolo'yu sezon başında 22.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladı.

24 yaşındaki hücumcu, Aston Villa ile 22 maç oynadı ve 2 gol kaydetti.

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